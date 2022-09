Home

20 Settembre 2022

Livorno, 20 settembre 2022 – Basket, buona la prima per le ragazze di Castiglione in Coppa Toscana

Buona la prima per le ragazze in maglia UNICUSANO PIELLE LIVORNO: la squadra di coach Luca Castiglione, di scena a Piombino per il primo turno di Coppa Toscana, ha giocato una partita autorevole per 30 minuti, salvo poi scappare nel quarto periodo archiviato con un parziale di 2-25.

E buone la prima anche per le nuove arrivare in biancoblù, ovvero Maffei (16 punti) e Farnesi; bene anche Puccini, Cecconi e Zorzi tutte in doppia cifra.

Prossimo impegno sabato 24 settembre alle ore 19:15, sul parquet del Pala Cecioni, contro il Jolly Basket.

Golfo Piombino-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 40-74

UNICUSANO: Nottolini, Castiglione M. 5, Cecchi 4, Zorzi 12, Farnesi 4, Castiglione V. 7, Maffei 16, Puccini 16, Cecconi 10. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Cavasin e Rossetti

Parziali: 12-17, 23-33, 38-49, 40-74

