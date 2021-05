Home

Basket C Gold, la Pielle affronta la Virtus Siena al Pala Macchia

22 Maggio 2021

22 Maggio 2021

Livorno, 22 maggio 2021

La Pielle Livorno, dopo le trasferte sul campo dell’Olimpia Legnaia Firenze e la Solettificio Manetti Castelfiorentino, torna sul parquet amico del Pala Macchia per affrontare l’Acea Virtus Siena (sabato 22 maggio, ore 20).

Una gran bella partita, che la Pielle proverà a far sua per allungare la striscia vincente e mettere la parola fine sul campionato di Serie C Gold 2020/2021.

Ma attenzione alle infinite risorse, tecniche ed emotive, di una Virtus che gioca insieme da molti anni e per questo abituata a giocare battaglie sotto pressione.

In casa Unicusano sussiste il dubbio legato a Tommaso Tempestini, uscito anzi tempo a Castlefiorentino per un piccolo infortunio che è stato valutato (e trattato) durante la settimana dallo staff medico capitanato dal Dottor Manlio Porcellini.



Per il resto… atteggiamento, cuore e orgoglio di indossare una maglia intrisa di quella passione che rimbomba nei cuori di tutti coloro che, per stare vicino ai ragazzi, si ritroveranno fuori del palasport con il massimo rispetto delle norme anti Covid.

“Domani più che mai, fino alla fine!”

