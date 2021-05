Home

Basket C Gold: La Pielle centra la 10° vittoria

6 Maggio 2021

Livorno 6 maggio 2021

Altra grande prestazione della Pielle Livorno che supera di slancio la Endiasfalti Agliana, portando 5 elementi in doppia cifra e spaccando la partita con uno “schiaccione” di Iba Thiam e una tripla di Alessio Iardella a una manciata di minuti dall’ultima sirena (88-75 il punteggio finale).

Squadra di coach Andrea Da Prato avanti fin dalle battute iniziali, ma con Agliana che risponde colpo su colpo alle iniziative dei ragazzi in maglia bianco/azzurra. La Unicusano tocca il massimo vantaggio sul 43-26, poi uno sprazzo pistoiese riapre il conto all’intervallo lungo (49-41).

Nella ripresa il testa a testa prosegue, la Pielle (ri)prova l’allungo, ma Agliana è sempre lì e non ne vuol sapere di mollare la presa, tanto che in un paio di circostanze torna addirittura a -5. Fino alle due perle di Thiam e Iardella che la ricacciano, e stavolta in maniera definitiva, a -12 (78-66). Per Dell’Agnello e compagni, adesso, due giorni per resettare testa fisico in vista della complicatissima trasferta di Agliana, in programma sabato 8 maggio.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Endiasfalti Agliana: 88-75

UNICUSANO: Creati 3, Iardella 19, Kuvekalovic 20, Nannipieri ne, Tempestini 13, Dell’Agnello 4, Zeneli 6, Lemmi 11, Portas Vives ne, Thiam 12. All. Da Prato, Fini.

Arbitri: Mariotti di Cascina e Nocchi di Vicopisano

Parziali: 23-14, 26-27, 14-15, 25-19