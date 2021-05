Home

Basket C Gold: la Pielle in trasferta a Siena, con un Thiam in più

1 Maggio 2021

Basket C Gold: la Pielle in trasferta a Siena, con un Thiam in più

Livorno, 1° maggio 2021

Dopo la bella vittoria ottenuta contro l’Abc Castelfiorentino, la Pielle Livorno torna in campo domani al Pala Vivaldi di Siena, tana della Virtus (ore 18). Una gara che non ha certo bisogno di presentazioni vista la caratura delle due squadre e dei recenti trascorsi, su tutti la finale playoff del 2018 vinta per 3-2 dalla compagine senese.



La Pielle si presenterà all’appuntamento forte dell’ingaggio di Iba Koite Thiam, pivot cresciuto al Don Bosco Livorno e prelevato in settimana dal Giulianova Basket (Serie B) per fronteggiare l’infortunio occorso ad Alessandro Congedo. Un innesto sicuramente di alto livello, che va dar manforte sotto canestro a Franci Zeneli (ex di turno) e Michael Lemmi. Per il resto, massima concentrazione su 40 minuti di capitale importanza, da affrontare con cuore, consapevolezza e orgoglio.

Le interviste di Alessandro Congedo e Iba Thiam

Alessandro Congedo



Le prime parole di Iba Koite Thiam in maglia Pielle



