Home

Sport

Basket

Basket C Gold, la Pielle in trasferta sul campo del Castelfiorentino

Basket

15 Maggio 2021

Basket C Gold, la Pielle in trasferta sul campo del Castelfiorentino

Livorno, 14 maggio 2021

Inizia il girone di ritorno (della Poule Promozione) e la Pielle Livorno farà visita, questa sera alla ore 18, alla Solettificio Manetti Castelfiorentino: una sfida complicatissima, al cospetto di un avversario imprevedibile e reduce dalla bella vittoria colta nel recupero infrasettimanale contro l’Olimpia Legnaia.

In tal senso, non inganni il risultato del match di andata, oltre al fatto che il Pala Betti nelle ultime due stagioni è stato espugnato soltanto dalla Tarros Spezia dieci giorni fa.

Per questi e mille altri motivi, la squadra di coach Andrea Da Prato dovrà scendere in campo con il coltello tra i denti e la voglia di combattere su ogni sacrosanto possesso. Perché l’Abc non regalerà niente, alla ricerca della partita perfetta.

In casa Pielle, come detto, la consapevolezza di non aver fatto ancora niente e la convinzione di pensare partita dopo partita.

Perché la storia insegna che la Serie C Gold toscana è un torneo minato di tranelli e di grandi squadre. Cuore, mentalità, orgoglio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin