21 dicembre 2019

Basket C Gold, la Pielle nella tana di Agliana

Livorno 21 dicembre 2019 – Forte della splendida vittoria ottenuta sulla capolista San Giobbe Basket Chiusi, la PIELLE LIVORNO è pronta per vivere una vigilia di Natale ad alto tasso adrenalinico sul parquet della Endiasfalti Agliana: il team di coach Mannelli si è notevolmente rinforzato in estate con gli arrivi di Riccardo Romano da Lucca e di Andrea Del Frate da Montale. Lo zoccolo duro è formato da Rossi, capocannoniere lo scorso anno, Bogani e il pivot Cavicchi. Grande impatto anche per l’ala Tuci che, dopo varie esperienze in B a Torino, Padova e Domosossola, è tornato in Toscana.

Una roster lungo e ricco di soluzioni, così come lunghissima è la coperta della Pielle di coach Da Prato che vuole regalarsi un gran bel Natale e dare continuità di risultati, consapevole che per espugnare il fortino di Agliana servirà una prestazione gagliarda e povera di errori ma soprattutto aggressiva in difesa per l’intero arco dei 40 minuti. Fondamentale sarà pure la tenuta mentale, e le chiavi tattiche per arginare i centimetri di Rossi e Tuci.

Un big match, dunque. Un grande classico delle ultime stagioni di Serie C Gold, fra due squadre che pure nel 2020 proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonista.