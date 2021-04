Home

Sport

Basket

Basket C Gold, la Pielle spazza via anche Montale. Da domenica 25 il via alla Poule Promozione

Basket

19 Aprile 2021

Basket C Gold, la Pielle spazza via anche Montale. Da domenica 25 il via alla Poule Promozione

Livorno, 19 aprile 2021

La Pielle Livorno archivia la prima fase spazzando via Montale e certifica la qualificazione alla Poule Promozione con 7 vittorie e una sola sconfitta, partita proprio a casa dei pistolesi nel match inaugurale.

Sette bellezze che permetteranno alla Unicusano di tuffarsi nella seconda fase con 4 punti, in virtù del 2-0 negli scontri diretti con lo Spezia Basket Club. Un leggerissimo vantaggio, che non significa niente alla vigilia di un girone a 6 squadra, tutte molto forti e che, soprattutto, vedi Castelfiorentino, Siena e Agliana, giocano insieme da anni.

Riguardo il match con Montale, c’è ben poco da dire come recita il risultato finale (103-78): Pielle in palla fin dalle battute iniziali, brava a respingere qualsiasi offensiva di Montale e a mettere i ritmo tutti suoi effettivi, tant’è che in 10 andranno a referto con almeno un canestro realizzato. Spiccano i 6 uomini in doppia cifra, il trio Iardella, Kuvekalovic e Lemmi top scorers con 18 punti a testa. ‘Doppia doppia’ per Franci Zeneli da 10 punti e 11 rimbalzi. Tempestini 11, da aggiungere a 5 assist. Ma da domenica 25 aprile testa, cuore e orgoglio.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Abc Ricami Montale: 103-78

UNICUSANO: Creati 4, Iardella 18, Kuvekalovic 18, Nannipieri 2, Congedo 8, Tempestini 11, Dell’Agnello 11, Zeneli 10, Lemmi 18, Portas Vives 3. All. Da Prato. Fini.

Arbitri: Rinaldi e Sposito di Livorno

Parziali: 24-14, 46-34, 75-24, 103-78

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin