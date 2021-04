Home

16 Aprile 2021

Basket C Gold: la prima fase si chiude con la Pielle che affronta Montale

Livorno, 16 aprile 2021

La prima fase del campionato di Serie C Gold, per la Pielle Livorno, si chiude con un match delicato e importante:

sul parquet del Pala Macchia arriva, infatti, la Libertas Basket Montale (palla a due oggi, venerdì 16 aprile alle 21.30), ovvero l’unica formazione fin qua in grado di superare la Pielle nel match d’esordio, dopo oltre un anno e mezzo di attività.

Per i ragazzi di coach Andrea Da Prato, l’occasione per riscattare la battuta d’arresto del match di andata, appunto.

Chiudere nel migliore dei modi il girone A e soprattutto escludere dalla lotta per il passaggio del turno i pistoiesi, così da incamerare i 4 punti dagli scontri diretti con Pallacanestro Don Bosco e Spezia Basket Club e tuffarsi nella seconda fase con l’intero bottino.

Tanti motivi, per una vittoria che darebbe ulteriore lustro al buon percorso intrapreso fino ad oggi dal roster biancoazzurro, alla vigilia di un secondo girone a 6 squadre in cui si assegnerà la prima promozione (diretta) in Serie B.

