Basket C Gold: terza partita in 6 giorni per la Pielle, stasera di scena a Firenze

Basket

8 Maggio 2021

Livorno, 8 maggio

Terza partita in 6 giorni per la Pielle Livorno, attesa dalla trasferta sul campo dell’Olimpia Legnaia Firenze: la squadra di coach Zanardo, da sempre cliente complicato per le formazioni pielline, riprenderà il cammino nella Puole Promozione dopo due turni di stop per la quarantena disposta dalla Asl fiorentina, dopo l’accertamento di due positività al Covid-19 all’interno del ‘gruppo squadra’.



In casa Unicusano c’è ovviamente grande voglia di dar seguito alle belle prestazioni offerte fino a oggi, con la consapevolezza che ogni partita, da qua alla fine, dovrà essere affrontata come una finale e con la massima concentrazione.

La squadra di coach Andrea Da Prato si è allenata giovedì e venerdì, studiando nei minimi dettagli e numerosi punti di forza di Legnaia e questa sera al Pala Filarete (ore 18.30) scenderà in campo con il coltello fra i denti. Sempre con anima, cuore e orgoglio di indossare questi colori.

