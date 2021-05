Basket C Gold: turno infrasettimanale per la Pielle, arriva Agliana

Home

4 Maggio 2021

Livorno, 4 maggio 2021

Neppure il tempo di godersi la bella vittoria di Siena, che la Pielle Livorno torna in campo domani sera (Pala Macchia, ore 21.15) per affrontare una delle principali candidate al salto di categoria: la Endiasfalti Agliana.



Assoluta protagonista delle ultime stagioni di Serie C Gold, la compagine di coach Mannelli ha letteralmente dominato la prima fase e vanta la coppia di lunghi (Tuci e Rossi) più forte del campionato, come suggeriscono le cifre.

E anche sul perimetro l’inserimento di un metronomo del calibro di Zita ha impreziosito la pericolosità dei vari Bogani, Nieri e di tutte le altre frecce nell’arco nero/verde.



Un autentico squadrone, di scena sul parquet del Pala Macchia e che la Unicusano Pielle cercherà di arginare per proseguire sull’ottimo sentiero che l’ha condotta in cima alla classifica.

Questi due giorni, dopo il buon esordio in terra senese, sono serviti a Iba Thiam per assorbire un bel po’ di meccanismi e per tutti gli altri elementi a disposizione di coach Andrea Da Prato per ricaricare le pile in vista dell’impegno di stasera e della successiva trasferta sul difficilissimo campo dell’Olimpia Legnaia.



Come sempre lotta, cuore e orgoglio. E fino alla fine

