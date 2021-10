Basket C Silver: Brusa Us Livorno cade in casa contro Siena dopo aver condotto la gara per 30 minuti

Basket

Livorno 10 ottobre 2021

Una serata sfortunata per i ragazzi del Brusa Us Livorno nella sfida contro il Costone Siena in C Silver (74-83 il risultato finale).

Una partita nella quale Livorno è stata avanti a lungo, per poi crollare senza appello nella fase finale.

Un vero peccato, ma occorre voltare pagina e ripartire alla cose buone mostrate durante la partita.

Una gara molto sofferta, dove per due volte Siena è riuscita a recuperare uno svantaggio di 10 punti.

Nell’ultimo tempino gli ospiti hanno trovato le chiavi per vincere la partita, con un parziale di 8-24.

Un frangente in cui si sono particolarmente distinti Bruttini e Niccolò Mencherini implacabili alla conclusione e supportati dalla potenza fisica del brasiliano Silveira autore di una doppia-doppia da 15 punti e 21 rimbalzi.

Per Livorno si segnalano le prove in doppia cifra di Del Monte, Fiore e Pantosti.

Le parole di coach Cerri:«Abbiamo giocato bene per 30 minuti, raggiungendo anche le 10 lunghezze di vantaggio. Poi abbiamo smesso di giocare, l’ultimo quarto siamo crollati. In difesa si è spenta la luce, abbiamo subito a rimbalzo e siamo andati in grande difficoltà in attacco. Ho provato chiamare time out, a spiegare cosa fare, ma no c’è stato verso. Black out totale per 10 minuti»

Il tabellino Us: Armillei 4, Artioli 8, Del Monte 19, Fiore 13, Ghezzani 2, Locci, Lulli 6, Mealli 5, Pantosti 17, Vivone, Zaccagna.