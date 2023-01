Home

Sport

Basket

Basket, C Silver: domenica 22 la Libertas Liburnia giocherà il derby con il Fides

Basket

21 Gennaio 2023

Basket, C Silver: domenica 22 la Libertas Liburnia giocherà il derby con il Fides

Livorno 21 gennaio 2022

L’ultimo turno del girone di andata di C Silver propone alle 18:30 di domenica 22 l’ennesimo derby tutto livornese.

Al PalaCosmelli, si sfideranno il Fides (formalmente squadra di casa) e la Libertas Liburnia. Il Fides figura in graduatoria con sei lunghezze in più dei cugini gialloblù.

È evidente come, con un eventuale successo, i ragazzi di Gabriele Pardini ridurrebbero il margine e si avvicinerebbero alla zona di centro classifica.

La Libertas Liburnia ha pagato a caro prezzo, sabato scorso, contro Monsummano, l’assenza di Cosimo Rubini, out per influenza. Rubini, tornato in settimana a disposizione, è il capocannoniere dell’intero torneo: al suo attivo 328 punti (25.2 di media). Si preannuncia un bel derby.

Per imporsi, la Libertas Liburnia dovrà giocare con la massima applicazione nell’arco degli interi 40 minuti.

Al di là del nome dell’avversario, per i gialloblù è un impegno particolarmente importante, quasi una sorta di gara spartiacque.

Un match preparato con puntiglio nel corso della sedute settimanali. Arbitreranno Francesco Barbarulo di Vinci e Marco Galimberti di Firenze.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin