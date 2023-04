Home

28 Aprile 2023

Basket C Silver, domenica 30 la Libertas Liburnia giocherà in casa con Montale

Livorno 28 aprile 2023

Quando si giunge a fine stagione e non sussistono veri obiettivi di classifica, emerge, alla vigilia delle ultime gare, spesso e volentieri, questa frase di un allenatore o comunque di addetto ai lavori : ‘abbiamo intenzione di onorare gli impegni fino in fondo’.

Il più delle volte – vale nel basket e vale più in generale per tutte le discipline sportive – tale frase è di circostanza e la verità è che tali gare senza una pesante posta in palio vengono affrontate solo ad onor di firma.

Nello specifico, per la prima squadra della Libertas Liburnia Livorno, che pure non ha più veri obiettivi sportivi in questa annata, gli ultimi tre confronti del campionato di C Silver, sono importanti. È vera l’intenzione di onorare tali gare. Questi 120’ sono decisamente utili per consentire a giovani e giovanissimi di acquisire utili esperienze.

La Libertas Liburnia giocherà, in rapida successione, in casa (al PalaCosmelli), questa domenica alle 18:30 contro la Libertas Mortale, poi sabato 6 maggio alle 21:00 sul parquet del Monsummano e per chiudere sabato 13 maggio alle 18:30, al PalaBastia (formalmente in casa) contro il Fides Livorno, nell’ultimo derby cittadino della stagione. Tre impegni non facili. Montale, che all’andata si è imposta 84-73 e che pure vanta rispetto ai gialloblù di coach Pardini quattro punti di margine, è tagliata fuori dalla lotta per l’accesso alla nuova C unica. Differente le situzioni del Monsummano – ottavo e virtualmente già certo della nuova C – e del Fides Livorno – che si gioca in queste ultime tre partite le speranze di non scendere in D -.

La Libertas Liburnia, indipendentemente dagli stimoli di classifica e dal valore dei tre antagonisti, è intenzionata a giocare tali incontri al massimo. Ci sarà ampio minutaggio per i ragazzi brillanti protagonisti, anche nei campionati under 19 e under 20. A proposito di torneo under 19: eccellente il bilancio della squadra di categoria gialloblù in questa seconda parte della stagione. Per i labronici, solo successi (sei su sei) e miglior piazzamento, in senso assoluto, tra le formazioni dei tre gironi di questa fase. Nell’ultima fatica, a Pietrasanta contro il Versilia, i livornesi ospiti si sono imposti 44-64. Il tabellino degli scatenati labronici: Pardini 20, Nachi 10, Dela Cruz 13, Diop 4, Borzoni 10, Paroli 5, Busoni 2, Palumbo, Lucarelli, Tonini, Lunardi.

