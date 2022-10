Basket C Silver: il Brusa Us Livorno cade sul terreno del Campi Bisanzio

Home

17 Ottobre 2022

Livorno 17 ottobre 2022

Niente da fare per il Brusa Us Livorno che conosce il sapore della prima sconfitta sull’ostico campo del Campi Bisenzio.

Una partita controllata per lunghi minuti, ma persa nelle ultimissime fasi, a causa dei troppi errori commessi dalla linea dei tiri liberi.

Resta l’amaro in bocca, certo, ma anche una buona prestazione dalla quale ripartire per lavorare in chiave futura. Tra i singoli da segnalare la prova di Artioli autore di 17 punti (4/5 da 2 e 3/3 da 3).

«Un’occasione ghiotta sprecata in trasferta – commenta l’assistant coach Francesco Vullo-. Campo difficilissimo, partita condotta finché non abbiamo subito la loro fisicità.

La squadra è stata sopra anche di 14 punti, vantaggio importante, poi la grossa carestia di realizzazione nell’ultimo quarto finito 22-10 per loro. Male male ai tiri liberi, 12/26, che non porta da nessuna parte.

Peccato perché abbiamo giocato bene, sono mancate solo le percentuali. Avanti fino a 61 pari e poi negli ultimi 3 minuti, punto punto e, come detto, decisivi sono stati gli errori dalla lunetta»

Il tabellino: Del Monte 6, Iardella 4, Locci, Pantosti 4, Spinelli 2, Bernardini 4, Congedo 8, Artioli 17, Fiore 13, Ghezzani 8, Bini, Simonetti. All. Marco Mori. Ass. Francesco Vullo.

