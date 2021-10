Home

Sport

Basket

Basket C Silver: il Brusa Us Livorno cerca la prima vittoria contro Viareggio

Basket

23 Ottobre 2021

Basket C Silver: il Brusa Us Livorno cerca la prima vittoria contro Viareggio

Livorno 23 ottobre 2021

Dopo tre sconfitte consecutive collezionate nelle prime tre giornate di campionato, torna in campo il Brusa Us Livorno (sabato, 18.15, Cosmelli), per affrontare un’avversaria più o meno nella stessa condizione.

Neppure il Vela Viareggio, infatti, è riuscito a smuovere lo zero in classifica, superato nell’ordine da Siena, Montale, e nettamente, nell’ultimo turno da Altopascio.

Per il team di Fabrizio Cerri (incerta la sua presenza causa indisposizione), una buona occasione per provare a centrare finalmente l’obiettivo vittoria. Radio infermeria informa dell’assenza di Ghezzani (recupero da valutare). Sarà invece della partita un volto nuovo: Abdou Colley.

Le parole di coach Cerri.

«La partita è tra ultime in classifica. Viareggio è una delle squadre che deve ancora ingranare, nonostante sia affiatata e compatta. Praticamente quella dello scorso anno. Ha dei giocatori di talento, ma non è ancora riuscita a metterli insieme: Bo, Raimo, che hanno fatto cose buone, ma a livello personale. Hanno Taylor un buon lungo, e Servadio che non segna molto, ma per noi sono difficilmente gestibili. Noi siamo gli stessi, ogni allenamento facciamo un passettino in più verso una migliore comprensione del gioco in generale e una migliore comprensione dei compagni di squadra. Una cosa alla quale punto dall’inizio, l’amalgama non è ancora arrivato. Il campionato è lungo ma i punti vanno trovati. Non ci sarà Ghezzani, ma inseriamo Colley, una presenza da utilizzare a gettone, di volta in volta. È già un mese che lavora con noi, ci troviamo bene, ha ottime doti atletiche, e speriamo che ci dia una mano».

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin