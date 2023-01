Home

Basket

29 Gennaio 2023

Livorno 29 gennaio 2023 – Basket C Silver: il Brusa Us Livorno torna alla vittoria e che vittoria

Il Brusa Us Livorno torna all’antico e apre il girone d’andata con una sonante vittoria ai danni del Galli San Giovanni Valdarno 87-62. Davanti ad un PalaCosmelli caldo e fiducioso, la squadra di Marco Mori, approccia la gara con la giusta determinazione, e sin dalle prime battute prende il controllo della situazione. Già al 5’ i punti di vantaggio sono 10 (17-7) con la tripla di Del Monte. L’uragano amaranto costringe gli ospiti alle corde (44-26) il massimo vantaggio nel secondo quarto che porta all’intervallo lungo sul 50-36. A inizio ripresa c’è il massimo sforzo difensivo del Galli che con le unghie e con i denti riesce a riportarsi sotto (52-44) costringendo Mori al time out. E qui entra in scena l’arciere Iardella che, seppur a mezzo servizio, mette quattro bombe di fila che di fatto spaccano e assicurano il sigillo alla partita. (66-44). Nell’ultima fase spazio agli under, con Baggiani che all’esordio mette subito 4 punti e si fa notare per l’intraprendenza. Una vittoria di squadra.

Le parole del play Maurizio Pantosti «L’importante era vincere. Ci siamo allenati tutta la settimana al massimo, come sempre. In campo abbiamo dato tutto e siamo riusciti a portarla a casa. Un altro mattoncino verso il nostro obiettivo finale, per raggiungere il quale ce la metteremo tutta».

Il tabellino: Baggiani 4, Bernardini 14, Bini, Congedo 4, Del Monte 18, Fiore 11, Ghezzani 5, Iardella 12, Pantosti 10, Perondi 1, Salvadorini, Spinelli 8. All Mori. Ass. Vullo.

