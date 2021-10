Home

Basket C Silver. Impegno casalingo per il Brusa Us Livorno contro la forte NBA Altopascio

30 Ottobre 2021

Livorno 30 ottobre 2021

Ancora un turno casalingo per il Brusa Us Livorno Basket, nel girone toscano del campionato Serie C Silver. La squadra di coach Fabrizio Cerri, reduce dal primo successo stagionale, incrocerà sportivamente le armi con la corazzata NBA Altopascio (PalaCosmelli, sabato ore 18.15), che dopo la battuta d’arresto del debutto, ha inanellato tre convincenti vittorie consecutive. Una sfida difficile dunque, dove gli amaranto proveranno a dare continuità alla bella prestazione di sette giorni fa. E, superati i problemi di tesseramento, potranno contare sul supporto di Abdou Colley, pivot, classe 2001: chili e centimetri che potrebbero essere determinanti alla causa.

Le parole di Fabrizio Cerri

«La nostra prima vittoria è stata manna dal cielo – dice-. Siamo tranquilli, abbiamo capito le nostre caratteristiche. Piccoli passi avanti che stiamo facendo. Segnali d’intesa di gioco di squadra di conoscenza da parte dei ragazzi e questo ci fa ben sperare. Altopascio è un avversario importante, con giocatori esperti, da temere come Lorenzi, Salazar, sanno giocare a pallacanestro, alzare e controllare il ritmo. Coperti in tutti ruoli. Anche Filippo Creati, ottimo attaccante, verticale, e difensore temibilissimo, che occupa bene lo spazio e difende su tutti i ruoli. Sicuramente si occuperà di Del Monte. Hanno pochi punti in area, meglio dai tre quattro metri. Sono fortissimi invece sugli esterni, e lì, per noi, le preoccupazioni maggiori. Dobbiamo correre, utilizzare al meglio la dinamicità di Artioli, Del Monte, Pantosti, per tutto l’arco della partita. Cercare i contropiedi senza fossilizzarci nel 5 contro 5. Evitare che loro si piazzino in difesa. Colley non deve cambiare il nostro assetto, ma deve aggiungere quel pizzico di miglioramento, come presenza a rimbalzo offensivo, un giocatore di cui preoccuparsi per sua mobilità. Gli chiedo principalmente una mano ai rimbalzi».

