18 Febbraio 2023

Basket, C Silver, la Liburnia ‘ospita’ Fucecchio

Livorno 18 febbraio 2023

È il bello di un campionato di C Silver da affrontare serenamente, senza feroci assilli di classifica, con la consapevolezza che un ben preciso progetto sta prendendo corpo e non andrà a subire cambiamenti in corso d’opera se ci sarà da ripartire, nella nuova annata, dalla serie D; ogni partita viene preparata nella stessa maniera.

Per la Libertas Liburnia non sussistono differenze se il turno propone la sfida con una delle maggiori realtà della categoria o una diretta concorrente della zona bassa.

Poi, è evidente, ogni gara ha la sua storia e le sue caratteristiche impronosticabili (infortuni, situazione falli, giornata storta al tiro, ecc.).

La Libertas Liburnia, che pure nel corso della stagione ha fatto i conti con tante situazioni sfortunate, sta continuando ‘a seminare’.

L’obiettivo è quello di far acquisire ai tanti ragazzi provenienti dal vivaio utili esperienze nel ruvido mondo seniores.

Tali ragazzi, che rappresentano il futuro del club, sono affiancati da atleti meno giovani, che, con un attaccamento alla maglia più unico che raro, si sono messi a disposizione del progetto.

La squadra livornese, questo sabato alle 21:00, nel quadro della 19° giornata (4° di ritorno) della C Silver ospiterà al PalaCosmelli la Folgore Fucecchio, una della migliori squadre del girone.

I fiorentini occupano la seconda piazza in graduatoria, a quota 28, insieme a Montevarchi e Prato, con due lunghezze di ritardo dalla capolista CUS Pisa.

E a proposito di CUS Pisa: davvero brillante la prova fornita domenica scorsa dai gialloblù labronici nel match esterno con la prima della classe. Solo piccoli dettagli hanno impedito ai ragazzi di Gabriele Pardini di cogliere il successo.

È finita 78-73. In gran forma, all’ombra della Torre Pendente, il terzetto livornese composto da Brunelli, Ristori e Rubini (che hanno chiuso rispettivamente con 23, 21 e 20 punti all’attivo).

A Pisa è giunta la conferma del carattere di una squadra, quella livornese, che lotta con tutti con la massima determinazione. E la massima determinazione non mancherà neppure contro Fucecchio. Fuori causa gli infortunati Muzzati e Bonciani, ma chi scenderà in campo farà di tutto per rovesciare il pronostico sfavorevole.

