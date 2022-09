Home

Sport

Basket

Basket, C Silver, Libertas Liburnia Livorno: la seconda amichevole

Basket

9 Settembre 2022

Basket, C Silver, Libertas Liburnia Livorno: la seconda amichevole

Livorno 9 settembre 2022 – Basket, C Silver, Libertas Liburnia Livorno: la seconda amichevole

Tredici i giocatori ruotati da coach Gabriele Pardini nella sgambata amichevole disputata martedì 6 dalla ‘sua’ Libertas Liburnia Livorno (C Silver) contro il Don Bosco Livorno (C Gold).

Un derby di inizio stagione utilissimo per tutti quanti per avvicinarsi al clima delle partite con punti in palio: già in questo fine settimana tutte le realtà della C inizieranno a fare sul serio con la giornata di apertura della Coppa Toscana (gialloblu di scena sabato sul parquet dell’Altopascio).

La società della Libertas Liburnia intende ringraziare gli amici del Don Bosco, per l’ospitalità e per aver consentito, al PalaMacchia, di giocare l’incontro.

L’amichevole è viaggiata sui binari dell’equilibrio.

Il Don Bosco ha vinto 48-44 (12-11, 28-26, 36-33 i parziali dei primi tre tempini), ma al di là dei dati dei canestri realizzati e dell’esiguo scarto finale, la soddisfazione per Pardini nasce dalla crescita complessiva di tutti i suoi ragazzi (in prevalenza giovani e giovanissimi).

Rispetto alla prima uscita, effettuata appena due giorni prima sul terreno dei fiorentini della Sancat (serie D), sono tornati a disposizione Rubini e Brunelli.

Ancora assente Muzzati. Tutti i giocatori hanno avuto a disposizione un buon minutaggio. Il tabellino dei gialloblù: Ristori, Mangoni 4, Bonciani 7, Brunelli 12, Mannucci 1, Rubini 3, Ferretti 4, Morucci 4, Bianchi, Pardini T. 4, Bacelli 4, Nachi, Paroli 1.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin