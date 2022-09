Home

Basket, C Silver, Libertas Liburnia Livorno: prima amichevole

6 Settembre 2022

Livorno 7 settembre 2022 – Basket, C Silver, Libertas Liburnia Livorno: prima amichevole

In vista dei primi impegni ufficiali, di Coppa Toscana e soprattutto, di campionato (C Silver) la Libertas Liburnia sta immettendo benzina nel suo serbatoio. Intensa la serie di amichevoli in questi primi giorni di settembre.

Domenica 4 i gialloblù livornesi hanno giocato sul terreno della Sancat Firenze (serie D). In questa settimana, altre partite di rodaggio con i ‘cugini’ del Don Bosco Livorno (C Gold), martedì 6, e con Castelfranco (serie D) mercoledì 7.

A Firenze, coach Pardini ha concesso a ciascuno degli 11 elementi a disposizione lo stesso minutaggio.

Le (pesanti) assenze di Rubini, Brunelli e Muzzati non hanno impedito di provare schemi e giocate.

L’incontro si è chiuso con il successo dei fiorentini (squadra con giocatori degni di categorie superiori alla D) 61-49 (16-11, 32-22, 47-37 i parziali dei primi tre tempini).

Al di là del punteggio, che – e non è il solito luogo comune – in un’amichevole di inizio stagione riveste un ruolo non di primaria importanza, buone le impressioni suscitate dalla giovane squadra labronica.

In particolare brillante l’opera svolta in difesa e di spessore la prestazione del classe 2003 Martelli (15 punti). Ecco il tabellino della Libertas Liburnia, in occasione del debutto assoluto nell’annata 2022/23: Ristori 3, Mangoni 7, Bonciani 14, Mannucci 2, Martelli 15, Bianchi 2, Morucci 6, Pardini T., Baccelli, Paroli, Nachi.

Sabato 10 esordio di Coppa, ad Altopascio. La C Silver comincerà l’1 ottobre con il confronto interno con il Cmb Carrara.

