Home

Sport

Basket

Basket, C Silver: oggi alle 21:00 la Libertas Liburnia ospiterà Prato

Basket

22 Aprile 2023

Basket, C Silver: oggi alle 21:00 la Libertas Liburnia ospiterà Prato

Livorno 22 aprile 2023 – Basket, C Silver: oggi alle 21:00 la Libertas Liburnia ospiterà Prato

Nel suo ultimo impegno del campionato di categoria, l’under 19 della Libertas Liburnia ha battuto 78-59 lo Ies Pisa, con 31 punti di Pardini, 14 di Dela Cruz, 12 di Diop, 8 di Paroli e 7 di Nachi. Giocatori che rappresentano il futuro del club. Nachi, Paroli e Diop (al pari di Biondi e Beltrame, in doppio tesseramento con il Don Bosco Livorno) hanno avuto a disposizione un ampio minutaggio in occasione dell’ultima partita interna di C Silver contro la Juve Pontedera, quando Pardini era indisponibile perchè influenzato.

Lo stesso Pardini, al pari di Beltrame e Nachi, ha giocato (con una certa continuità) in occasione del match in trasferta di domenica scorsa sul campo della Laurenziana Firenze.

La volontà, più che mai in questo scorcio finale di stagione, è quella di concedere ampio spazio, anche a livello seniores, a questi giovanissimi atleti, che rappresentano l’oggi e, soprattutto, il domani e il dopo domani del club gialloblù.

Un sodalizio che sta continuando a seminare, consapevole che potrà raccogliere negli anni futuri buoni frutti.

Anche in occasione del match valido per la 27° giornata di C Silver, in programma questo sabato (palla a due alle 21:00) al PalaCosmelli, al cospetto del Prato Basket Giovani, saranno impiegati a lungo elementi impegnati anche nei campionati under 19 e under 20.

Saranno affiancati dai giocatori più esperti, che confermando un attaccamento ai colori sociali fuori del comune (il primo obiettivo è il bene della squadra, non del singolo…), stanno interpretando in modo esemplare il loro ruolo di ‘chiocce’.

Anche contro la formazione laniera, ottima sesta in classifica e sicura dell’accesso alla C unica 2023/24, la Libertas Liburnia giocherà con il solito spirito combattivo a caccia del successo. Il tutto con la consapevolezza che il buon lavoro impostato con i propri atleti – molti ancora minorenni – non può non regalare nei prossimi tempi importanti soddisfazioni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin