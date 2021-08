Home

Sport

Basket

Basket C Silver, oggi è il giorno del raduno per la Libertas

Basket

30 Agosto 2021

Basket C Silver, oggi è il giorno del raduno per la Libertas

Livorno 30 agosto 2021

Si parte e si spera per davvero ,soprattutto ci auspichiamo un ritorno alla normalità almeno parziale perché tutti ne abbiamo bisogno e lo sport non è da meno,anzi .

Sarà oggi, alle 18:30 il giorno del raduno per la nuova Libertas Liburnia di coach Pardini, una giornata che passerà all’insegna delle pratiche legate agli aspetti medici, covid e al discorso alla squadra , in una palestra, Via del Bastione 7 , che sarà la nuova casa gialloblù per i prossimi 6 anni . Una chiacchierata che vedrà la presenza di soli 4 volti nuovi (Bellavista, Lentini , Brunelli e Maltinti) a cui si aggiungerà l’altro Brunelli, Luca, il quale porterà alla squadra nel periodo di preparazione difesa ed energia. Un gruppo confermatissimo , dal talento di Alberto Bernardini (uno dei migliori prospetti cittadini) all’esperienza di Bonciani fermato solo dal virus nella passata stagione, passando dalla qualità e dal tiro mortifero di Ristori ,dalla difesa di Ferretti , Bianchi e capitan Mannucci, dai rimbalzi di Baroni, dall’estro di Santucci e dalle geometrie di Minuti . Tutti gli ingredienti per vivere una stagione lunghissima, 16 squadre ai nastri di partenza per un girone unico e tosto come pochi. Ci sarà da combattere, sudare, gettare il cuore e l’anima oltre ogni ostacolo che si mettera’ davanti alla strada , vivere una stagione da sopravvissuti ma consapevoli di venire da un anno sportivo concluso con moltissimi segnali positivi. Insomma cari libertassini gli ingredienti non mancano

IL TEAM

Marco Brunelli

Alberto Bonciani

Alberto Bernardini

Matteo Baroni

Alessio Minuti

Giacomo Maltinti

Riccardo Bellavista

Lorenzo Lentini

Tommaso Pardini

Fabio Accardo

Filippo Mannucci

Tommaso Ristori

Marco Ferretti

Giacomo Bianchi

Davide Santucci

Emanuele Martelli

Luca Brunelli

Alberto Paroli

Staff:

Allenatore :Gabriele Pardini

Vice allenatore/P.F : Leonardo Grechi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin