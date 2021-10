Home

Basket C Silver: prima di campionato per l'US Livorno, le parole di coach Cerri

1 Ottobre 2021

Basket C Silver: prima di campionato per l’US Livorno, le parole di coach Cerri

Livorno 1 ottobre 2021

Prima giornata del campionato serie C Silver Toscana e prima trasferta per il Brusa Us Livorno Basket. La squadra di Fabrizio Cerri, infatti, per il debutto sarà di scena sabato sul campo del Sesa Biancorosso Empoli (Palestra Lazzeri, ore 21).

Una partita contro un’avversaria pari livello, un test importante per cominciare la stagione col piede giusto. Sicuramente assenti il lungo Cianetti (ne avrà per qualche settimana) e l’esterno Spinelli (in via di guarigione).

Gli amaranto si presentano al via con un roster piuttosto rinnovato, e potrebbero recitare il ruolo di sorpresa in un torneo che si prospetta molto interessante.

Le parole di coach Cerri.

«Arriviamo un pochino in discesa e può essere fisiologico per una squadra della nostra categoria. Però l’umore è quello giusto: vedo entusiasmo, partecipazione, presenza e voglia in allenamento e questo ci fa ben sperare. Empoli potrebbe essere una nostra concorrente: un misto tra giocatori esperti e giovani interessanti e bravi, da categoria superiore. Intorno a loro ruota la forza della squadra.

Noi siamo un gruppo equilibrato tra i 12 componenti, ognuno deve fare il suo lavoro.

Se manca qualcuno deve essere sostituito con efficacia da un altro. Questa è la nostra filosofia».

