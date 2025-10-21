Basket – Campionato di Divisione Regionale 2, la Libertas Liburnia cede a Grosseto
Livorno 21 ottobre 2025 Basket – Campionato di Divisione Regionale 2, la Libertas Liburnia cede a Grosseto
Pall. Grosseto Team 90 – Libertas Liburnia Livorno 75-70
Libertas Liburnia: Nachi, Stolfi 12, Volpi 8, Pistolesi, Bertolini 21, Venditti 6, Baccelli 16, Mannucci 1, Mirabelli, Botteghi 6. All.:
Caverni.
Parziali: 22-13, 32-23, 45-42.
Grosseto. La Libertas Liburnia, priva del playmaker Busoni(influenzato), ha perso allo sprint sul campo della
Pallacanestro Grosseto Team 90, nella sfida valida per la seconda giornata della Divisione Regionale 2, girone toscano D.
I maremmani si sono imposti 75-70. I gialloblù livornesi – che avevano fatto loro la posta in palio, nel turno d’esordio del torneo, 59-69, sul campo
del Piombino BC – debutteranno tra le mura amiche del PalaBastia domenica prossima (ore 18:15), contro l’US Livorno.
A Grosseto, ospiti in difficoltà nella prima parte del match. I padroni di casa toccano addirittura il più 12 ad inizio terzo quarto. Poi, di colpo, l’inerzia passa nelle mani dei ragazzi di Caverni, che operano un pesante break ed arrivano sul più 4 soli 3 minuti dalla fine.
Complici disattenzioni difensive degli avversari, i grossetani rimettono il naso avanti: più uno interno ad 80 secondi dalla sirena.
Negli ultimi e decisivi istanti del confronto, maremmani più lucidi. A 6 secondi dalla conclusione, la tripla degli ospiti dell’eventuale pareggio è fallita. In una partita risoltasi sul filo di lana pesanti, per i gialloblù, si rivelano i tanti errori ai liberi.