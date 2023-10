Home

31 Ottobre 2023

Livorno 31 ottobre 2023 – Basket, Campionato Divisione Regionale 1, Libertas Liburnia Livorno domani a Rosignano

La prima squadra della Libertas Liburnia, all’indomani del brillante successo interno con il Bellaria Pontedera, ha osservato, nello scorso fine settimana, un turno di riposo: si tratta dello stop che a rotazione spetta a tutte le 13 formazioni impegnate in questo girone A del Campionato Divisione Regionale 1.

Si tornerà, nel quadro della quinta giornata, in campo domani, mercoledì Primo Novembre, per rendere visita alle 21. 15 al Rosignano. L’allenatore dei gialloblù Emiliano Ferretti guida pure la rappresentativa under 13, che ha esordito nel suo campionato di categoria affrontando, al PalaBastia, i validi pari età del San Vincenzo.

I padroni di casa non sono riusciti a ribaltare il pronostico sfavorevole: gli ospiti, sfruttando la propria maggior solidità ed esperienza si sono imposti 53-89.

L’under 13 della Libertas Liburnia ha realmente, sul terreno di gioco, dato il massimo: anche quegli elementi alle prime esperienze con il basket hanno messo in mostra importanti qualità e tanta grinta. Soddisfatto di quanto evidenziato dai propri ragazzi appare lo stesso Ferretti.

Il tabellino gialloblù:

Danero 12, Candelaria 13, Mucollari 8, Gonzalez 11, Baldi 5, Bustos 2, Aguirre 2, Biduli, Bueno, Marashi, Longobardi, Penco.

