Basket, c’è l’esordio casalingo della Pallacanestro Don Bosco

Basket

3 Ottobre 2025

Non prendete impegni per sabato nel tardo pomeriggio, c’è da seguire la prima stagionale della Pallacanestro Don Bosco, impegnata nel duro campionato di Serie C e da questa stagione posizionata, contrariamente allo scorso anno, nel girone assieme a tutte le altre toscane.

Dopo l’esordio, con una buona prestazione, a Castelfiorentino, la giovanissima truppa di coach Di Manno deve vedersela con un’altra compagine della provincia di Firenze, la Folgore Fucecchio. Non una delle squadre più accreditate del campionato, ma comunque formazione di assoluto rispetto, come si è visto nella prima giornata, in cui la squadra da questa stagione affidata a Luca Gorgeri ha regolato, con qualche patema, la matricola Sei Rose Rosignano.

Nel roster fucecchiese non mancano i giocatori di assoluto livello, come i due livornesi Simone e Stefano Orsini, entrambi in doppia cifra nella prima giornata, ma anche l’esperto capitan Gazzarrini, ormai una bandiera della società della provincia fiorentina. Da tener d’occhio, nel roster di Gorgeri, anche il classico ex di turno, come Simone Orsini peraltro, Lorenzo Carlotti e l’esperto lungo Razzoli, tornato in Toscana dopo un’ottima stagione alla Sutor Montegranaro.

Insomma, una buona squadra, per provare a batterla i giovanissimi della Pallacanestro Don Bosco, fermo restando che anche la sfida con Gazzarrini e compagni diventa uno step nel lungo percorso di miglioramento, devono sfoderare la loro faccia migliore, fatta di tanta intensità, altrettanta concentrazione e tanta voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Lo dice convinto anche il coach Don Bosco Giuseppe Di Manno, che presenta così la partita: “Dopo l’esordio in campionato contro Castelfiorentino, ci attende subito un’altra sfida impegnativa, contro Fucecchio. Avremo di fronte una squadra esperta che all’esordio ha avuto la meglio su Rosignano e che in Coppa Toscana ha perso di misura contro Prato, dimostrando carattere e capacità di mettere in difficoltà anche le formazioni più accreditate del girone.

In casa ci sono giocatori di grande esperienza come Gazzarrini ed i fratelli Orsini, per i nostri ragazzi sarà una prova importante perché ci troveremo di fronte un avversario organizzato, solido e che sa come rimanere dentro le partite. Si tratta dell’esordio casalingo, faremo di tutto per ben figurare davanti al nostro pubblico, sappiamo che servirà concentrazione, intensità e spirito di squadra per reggere l’impatto, ma sicuramente proveremo a dire la nostra. Il nostro obiettivo è quello di crescere partita dopo partita, e la sfida con Fucecchio rappresenta un’occasione preziosa per costruire la nostra identità”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, sabato prossimo, con palla a due alle ore18:45

