15 Novembre 2021

Basket: Cecina stoppa la Pielle

Livorno 15 novembre 2021

Si ferma a Cecina la striscia di due vittorie consecutive della PIELLE LIVORNO, priva nell’occasione del capitano Tommaso Tempestini, del lungo degente Riccardo Pederzini e con Alessio Iardella in campo per soli 15 minuti a causa di un dolore all’anca che lo tormenta ormai da diverse settimane. Una situazione d’emergenza che ha ridotto (e non di poco) le soluzioni a disposizione di coach Andrea Da Prato, nel bel mezzo di un partita sporca che il Basket Cecina è riuscito a far sua piazzando un break decisiva in avvio di quarto periodo.

67-60 il punteggio finale in favore dei padroni di casa – guidati dal coach livornese Roberto Russo -, a dimostrazione che la Pielle ha comunque lottato per l’intero arco dei 40 minuti, ricucendo un gap di 9 lunghezze (30-21) nel cuore della ripresa, in attesa poi di capitolare nel finale complici gli errori al tiro. Ed è stata proprio questa, oltre alle assenze, uno dei principali motivi che si celano dietro la sconfitta: le scarse percentuali dal campo (7/23 da 2 e 6/26 da 3), che invece avevano messo le ali nelle precedenti partite con Piombino e Varese. Mvp Giovanni Lenti con 13 punti e 16 rimbalzi, ma con 1/9 dal campo.

Sintecnica Basket Cecina-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 67-60

SINTECNICA: Artioli 3, Milojevic 7, Guerrieri ne, Banchi 17, Sperduto 10, Segala, Ticà ne, Pistillo 10, Czoska 4, Zanini 2, Pellegrini ne, Ragagnin 14. All. Russo.

UNICUSANO: Fin 8, Iardella 9, Tempestini ne, Lemmi 4, Lenti 13, Paoli 2, Nannipieri, Di Sacco ne, Baccelli ne, Pistolesi ne, Salvadori 15, Drocker 9. All. Da Prato.

Arbitri: Berger di Roma e Roberti di Napoli

Parziali: 15-11, 19-15, 13-19, 20-15

