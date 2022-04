Home

Basket, Coach Marco Andreazza prima di Pavia-Libertas

2 Aprile 2022

Basket, Coach Marco Andreazza prima di Pavia-Libertas

Livorno 2 aprile 2022

Alla vigilia di Pavia-Libertas il Coach amaranto Marco Andreazza si dapprima soffermato sulla situazione degli infortunati e poi ha analizzato le difficoltà del match del PalaRavizza: “Toniato sta recuperando piano piano. Non è ancora al 100%. Vediamo – da qui a domenica – le decisioni che prenderemo. Valuteremo fino all’ultimo se schierarlo o no visto che in settimana ha lavorato pochissimo con la squadra. Casella invece non si è mai allenato con il gruppo. Il suo infortunio è leggero, ma interessa un punto fastidioso che non ci permette di rischiare nulla nemmeno in vista delle partite future. Vogliamo essere sicuri che possa giocare senza rischi”.

Sull’avversario: “Pavia è in gran forma, ma anche noi lo siamo. L’Omnia è una delle squadre che ha capitalizzato al meglio il cambio di allenatore. Ha trovato quella solidità difensiva che prima faticava ad avere. Ha equilibri forti e tanti giocatori che possono far male dal perimetro e da dentro l’area. Non dovremo essere davvero bravi – prima di tutto – a pareggiare la loro energia come abbiamo fatto con San Miniato, squadra che assomiglia a Pavia per tonnellaggio, aggressività e qualità del roster. Se pareggeremo la loro energia e saremo attenti ai dettagli evitando secondi tiri e canestri in contropiede, possiamo provare a giocarcela. Servirà massima umiltà nella consapevolezza che si gioca su un campo difficile contro una squadra forte ben allenata dal mio amico Ducarello. Siamo in una fase in cui ogni squadra si gioca qualcosa perché non sono stati ancora emessi verdetti definitivi per cui ogni partita è una finale. Noi siamo stati bravi a resettare dopo la bella e sofferta vittoria con Oleggio e da martedì abbiamo preparato bene questa partita, vero e proprio crocevia della stagione per mantenere vivo il sogno playoff e allontanare lo spettro playout”.

