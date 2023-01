Basket Coppa Toscana femminile, Il Jolly Acli Basket va in finale. Alle 19 sfida contro Prato

Home

4 Gennaio 2023

Livorno 4 gennaio 2023 – Basket Coppa Toscana femminile, Il Jolly Acli Basket va in finale

Il Jolly Acli Basket Livorno supera senza problemi Costone Siena (69-35) nella semifinale di Coppa Toscana “Trofeo lunghi” in quel di Fucecchio e approda all’ultimo atto in programma (contro Prato che ha battuto San Giovanni Valdarno) questa sera alle ore 19.

La squadra di coach Furio Betti, trascinata da una Francesca Rosellini ispiratissima dalla grande distanza, approccia in modo perfetto alla gara portandosi subito sul risultato di 11-0 , per chiudere il primo quarto sul 18-7 (Rosellini 4/4 da tre).

Nel secondo tempino il Jolly, pur privo delle indisponibili Evangelista (anche oggi in dubbio) e Barsotti, prosegue nella marcia vincente, e mette in evidenza una Garcia Leon che appare completamente recuperata dopo il lungo stop.

Il 34-25 dell’intervallo suona quasi come una chiusura anticipata. Così è in quanto nella ripresa le pur volenterose senesi non riescono a spaventare la capolista del campionato, e si devono arrendere, in maniera onorevole.

Il tabellino:

Rosellini 19, Garcia Leon 16, Ceccarini 8, Sassetti 8, Orsini 7, Giari 7, Barghigiani 4, Corti, Castillo, Evangelista. All. Betti.

Le parole di coach Furio Betti: «Non eravamo al massimo, dopo le feste, ma è stata una buona partita di avvicinamento a una finale che sarà sicuramente più impegnativa»

