Basket: Coppa Toscana, la Libertas ospita Terranuova

8 Maggio 2021

Libertas: “alle 18 arriva Terranova”

Seconda giornata della Coppa Toscana di serie c silver, al Palacosmelli arriva Terranuova, team esperto che non ha raccolto tutto quello che il potenziale del suo roster avrebbe potuto produrre almeno nel primo scorcio di campionato. Società che da anni milita in questa categoria e che merita il massimo rispetto ed attenzione, ricordiamo l’importante blitz del Galli contro la forte Menssana Siena . Terranuova può contare su giocatori come Gueye, capitan Baldi oltre a Pellucchini , Iacomoni e Trillo’. La Libertas in piena emergenza, oltre ai già noti assenti Minuti, Venni e Muzzati che si vanno ad aggiungere allo stop definitivo di Ristori per motivi lavorativi , si registra l’infortunio di Galeani che purtroppo non sarà della gara. Occhi puntati dunque su un reparto esterni corto numericamente e giovanissimo con Bernardini, Bianchi, Santucci, Marrucci ed il tandem Accardo-Pardini . Palla a due ore 18:00 Palacosmelli.

