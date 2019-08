Home

Basket, Coppa Toscana: la Pielle parte da Pontedera

Basket

31 agosto 2019

Livorno 31 agosto 2019 – “L’estate sta finendo…”, ed è già tempo di Coppa Toscana: la PIELLE LIVORNO di coach Andrea Da Prato esordirà sabato sera (31 agosto, ore 21.15) sul campo della Juve Pontedera, squadra iscritta al campionato di Serie C Silver ma che si è rinforzata con l’arrivo sotto i tabelloni dell’ex Luca, Alessio Tessitori. Per il resto un avversario giovane e pimpante, come da tradizione Juve, affidato a coach Bandieri che venderà cara la pelle ad un team, la Pielle, che esibirà tutta la nuova carrozzeria, da Massimo Baroncelli a Luca Schiano, passando per Jacopo Stolfi, Lorenzo Fantoni e Matteo Bonaccorsi, oltre naturalmente alle bandiere Tommaso Dell’Agnello e Francesco Burgalassi (capitano) e ai confermatissimi Filippo Creati e Filippo Di Sacco. Nannipieri e Portas Vives completeranno il primo roster biancoazzurro della stagione. L’obiettivo? Cominciare con il piede giusto, ma soprattutto oliare fin da subito i meccanismi di un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione e che fra un mese si tufferà nel campionato di Serie C Gold con grande entusiasmo.