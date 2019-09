Home

Basket Coppa Toscana, la Pielle scivola nel finale con La Spezia

22 settembre 2019

La squadra comunque c'è e ci sono le premesse per un bel campionato

Livorno – Alla fine, al suono della sirena, a spuntarla sul campo del PalaMacchia sono stati gli ospiti di La Spezia per 89 a 84, ma per la Pielle – che ha condotto per gran parte della partita – è stata la conferma che la squadra gira e ci sono tutte le premesse per un buon campionato.

L’incontro di stasera, più che un match di Coppa Toscana, è stato un gustoso anticipo di campionato tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per giocarsi l’accesso ai playoff. La Spezia è infatti una delle (piacevoli) novità del campionato: dopo aver vinto il campionato di Silver è stata aggregata al girone toscano perché in Liguria mancava la serie superiore. Il presidente Danilo Caluri, con un certo understatement, dice che ha assemblato la squadra per rimanere in Gold, ma dal campo escono chiari segnali per far pensare che la Gold Toscana ha trovato un nuovo pretendente per i primi sei posti in campionato.

Dalla partita è emersa una Pielle più efficace negli schemi di attacco, ma meno ai rimbalzi. Buona la difesa di Spezia, meno efficace in attacco ad eccezione dell’ultimo quarto. La sconfitta finale è da ricondursi a normali dinamiche di gioco piuttosto che a questioni di assetto della squadra. Più che una battuta d’arresto, quindi per la Pielle è la conferma che anche quest’anno ci sarà da divertirsi dagli spalti del PalaMacchia.