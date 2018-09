Home

Basket Coppa Toscana, U.S. Livorno paga pegno a Pontedera

10 settembre 2018

Basket Coppa Toscana, U.S. Livorno esce sconfitta dal campo di Pontedera in occasione della prima giornata di Coppa Toscana. I ragazzi di coach Sanna pagano il rodaggio della squadra che militerà anche quest’anno in C Silver.

Ecco il tabellino:

JUVE PONTEDERA – BRUSA U.S. LIVORNO BASKET 81- 63

PARZIALI: 24 – 26/ 41- 40/ 65- 50

U.S. LIVORNO: RISTORI 5 – GHEZZANI 0 – SEMINARA 10 – CONGEDO 11 – DAVINI 5 – VOLPI M 8 – VOLPI C 13 – MORUCCI 4 – BRUNELLI 6 VUKICH 4 ALL. SIMONE SANNA AIUTO ALL FRANCESCOVULLO

ARBITRI: CARLOTTI E MARINARO

(foto d’archivio)