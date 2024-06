Home

20 Giugno 2024

Livorno 20 giugno 2024 – Basket: Daniele Piludu entra nello staff della Pallacanestro Don Bosco

Si allarga la grande famiglia della Pallacanestro Don Bosco, vi entra a far parte il giovane preparatore fisico Daniele Piludu, segnalato alla società rossoblu da Giustino Danesi, per anni preparatore fisico della Pallacanestro Don Bosco e da circa 10 anni alla prima squadra dell’Olimpia Milano.

Daniele Piludu, classe 1988, si laurea nello scorso luglio nella facoltà di scienze motorie e sportive a Pisa e già da valente studente, fin dal dicembre 2021, intraprende il percorso come personal trainer presso Individual Training: uno studio con il quale ancora collabora e che gli ha permesso di entrare in contatto con molti atleti, principalmente calciatori e velisti. In questa vesta, Piludu ha potuto consolidare le proprie capacità nell’ambito riabilitativo dell’infortunio, più o meno grave.

Daniele, nella prossima stagione, farà parte dello staff di due rappresentative Don Bosco, l’Under 14 Elite e l’Under 15 d’Eccellenza.

Queste le sue prime dichiarazioni da neo rossoblu, dalle quali traspare tutta la sua soddisfazione per il nuovo incarico: “Sono davvero entusiasta di iniziare questo percorso con la Pallacanestro Don Bosco Livorno. Essendo appassionato del mondo della preparazione atletica, trovo questa nuova esperienza non solo stimolante dal punto di vista personale, in quanto sono sicuro che avrò la possibilità di crescere e migliorare, ma anche perché mi sento stimolato all’idea di poter contribuire alla formazione di giovani e promettenti atleti”.

A Daniele il benvenuto nella grande famiglia Don Bosco da parte di tutto lo staff, tecnico e societario, rossoblu.