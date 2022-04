Home

Sport

Basket

Basket: derby delle Accademie, trionfa la solidarietà. In 4000 per le associazioni down e autismo

Basket

3 Aprile 2022

Basket: derby delle Accademie, trionfa la solidarietà. In 4000 per le associazioni down e autismo

Livorno 3 aprile 2022 – Basket derby delle Accademie, trionfa la solidarietà. In 4000 per le associazioni down e autismo

Derby di basket delle Accademie, al di là della vittoria dell’Accademia Navale di Livorno contro l’Accademia Militare di Modena; i veri vincitori del derby sono le associazioni dei disabili

Incasso record e 4000 persone sugli spalti a sostenere assieme alle due squadre in campo l’associazione Volare senz’Ali, Associazione Italiana Persone Down Livorno” e “Autismo Livorno (riunite nella rete solidale “In Cammino con noi”)

Le immagini della partita giocata sul parquet del Modigliani Forum

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin