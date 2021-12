Home

Basket di B: cuore Pielle, Empoli va ko per 77-66

5 Dicembre 2021

Livorno 5 dicembre 2021

La PIELLE LIVORNO centra la quarta vittoria casalinga consecutiva, sbarazzandosi della Computer Gross Use Empoli: 77-66 il punteggio finale in favore dei ragazzi di coach Andrea Da Prato, bravi a non disunirsi nel terzo quarto – nel momento in cui il canestro sembrava stregato con l’Use a +7 – e a mordere la giugulare dei biancorossi nella quarta e decisiva frazione, grazie soprattutto alla qualità e alla sostanza del trio formato da Gian Marco Drocker (23 punti, 17 dei quali nei 10 minuti finali), Luca Campori (21 più una caterva di rimbalzi e falli subiti) e Michael Lemmi, 18 a referto con 9 rimbalzi e un miliardo di cose preziose. Pazzesco pure il contributo di Leonardo Salvadori (playmaker aggiunto della squadra) e di Gabriele Fin, letale sugli scarichi e monumentale in difesa.

Neppure il tempo di godersi la vittoria, che la Pielle mercoledì salirà sul pullman con destinazione Pavia, squadra fortissima, fisica e rinfrancata da blitz a Livorno sponda Libertas 1947.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Computer Gross Use Empoli: 77-66

UNICUSANO: Fin 9, Tempestini, Lemmi 18, Paoli, Nannipieri ne, Di Sacco, Baccelli, Pistolesi ne, Salvadori 6, Campori 21, Drocker 23. All. Da Prato.

COMPUTER GROSS: Berti 8, Sesoldi 12, Guerra 11, Balducci, Falaschi 2, Digno 6, Calugi ne, Antonini 14, De Leone 11, Restelli 2. All. Corbinelli.

Arbitri: Cassinadri di Bibbiano e Colombo di Cantù

Parziali: 20-11, 20-31, 10-10, 27-14

