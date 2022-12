Home

4 Dicembre 2022

Livorno 4 dicembre 2022 – Basket di B Femminile: il Jolly Acli Basket Livorno non si ferma: a Pontedera guadagnata l’ottava vittoria (su otto)

Il Jolly Acli Basket Livorno vince a Pontedera (78-65), e fa otto su otto in campionato. La partita non è stata semplice, e questo si sapeva. Tuttavia, capitan Ceccarini e compagne (ancora prive dell’indisponibile Sara Giari), giocano con buona intensità, mantenendo il controllo della situazione senza mai rischiare più di tanto, nonostante le folate della avversarie guidate dall’ex di turno Elena Capodagli. Sopra di undici all’intervallo lungo (28-39), le rosablù incrementano il vantaggio nel terzo periodo (46-62), per poi subire il ritorno locale nell’ultima frazione, quando ormai i giochi sono chiusi. Adesso giusto il tempo di rifiatare che il calendario propone (mercoledì 7 dicembre, ore 20.30 PalaCosmelli), il derby contro le cugine della Pielle. Un’altra sfida tutta da giocare.

Il commento di Francesca Rosellini. «Una partita sempre condotta, ma nello stesso tempo complicata. Siamo dovute rimanere concentrate, perché loro non si staccavano mai. Hanno impostato per 40 minuti una box and one su di me, perciò la palla girava un po’ meno. Ma siamo state brave a non perdere la concentrazione, e a cercare le soluzioni migliori. Anche in difesa, dato che loro hanno attaccato la nostra zona bene. Siamo state brave ad aiutarci, non perdere mai la calma, anche quando sono rientrate in partita. Siamo contente e questa gara ci servirà per le prossime, dato che altri prepareranno difese miste contro di noi. L’importante è stato portare a casa due punti fondamentali, per la fiducia e per il campionato».

Il tabellino: Rosellini 14, Garcia Leon 8, Evangelista 13, Orsini 19, Corti 2, Sassetti 5, Ceccarini 17, Barsotti, Giari. All. Betti. Ass. Menichetti.

