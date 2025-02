Home

26 Febbraio 2025

Livorno 26 febbraio 2025 Basket di B, la Pielle ospita Herons

Ultimo turno infrasettimanale (l’ottavo!) della regular season e al Pala Macchia sbarca la Fabo Herons Montecatini per una chiara sfida in chiave playoff (palla a due mercoledì 26 febbraio, ore 21:00).

Finalista playoff della passata stagione, Herons Montecatini rimane – assieme a Roseto – una delle principali candidate al salto di categoria. Rispetto all’edizione 2023/2024, coach Federico Barsotti ha confermato un blocco di 6 elementi (Benites, Chiera, Natali, Arrigoni, Dell’Uomo e Sgobba), aggiungendo qualità in ogni reparto con Emanuele Trapani in cabina di regia e recentemente l’ex Pielle Alessandro Paesano per Dmytro Klyuchnyk che ha fatto percorso inverso, oltre alla guardia lituana Kupstas, reduce da una straordinaria performance sul parquet di Rieti lo scorso weekend. Squadra tosta, tostissima, come la prova che dovrà offrire la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO alla ricerca di continuità dopo il blitz in volata di Cassino. Fondamentale sarà l’approccio alla partita e l’intensità da tenere alta in entrambe le metà campo.