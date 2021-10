Home

Basket di B: la Pielle si arrende sulla sirena contro Langhe Roero

3 Ottobre 2021

Livorno, 3 ottobre

Vincere di un punto, a fil di sirena, è una delle cose più elettrizzanti del basket. Perdere, allo stesso modo, una delle più indigeste. Soprattutto dopo una rincorsa che aveva portato la UNICUSANO PIELLE LIVORNO a raccogliere 5 lunghezze di vantaggio a 2 minuti dalla fine. Ma questo è il basket. E questa è la Serie B Old Wild West, dove nessuno ti regala niente. Come il buon Cravero di Langhe Roero, appena 3 punti in 10 minuti, ma i 3 punti, probabilmente, più importanti della sua vita cestistica fin qua.

Morale della storia, la Pielle di coach Andrea Da Prato si è dovuta arrendere di misura alla formazione piemontese, al termine di una gara dai due volti: la prima metà, infatti, è stata preda di Roero, con Tempestini e compagni in evidente difficoltà ad entrare in partita (22-36 all’intervallo lungo). Nella ripresa lo spartito cambia, e la Unicusano con “garra” e aggressività rimette in discussione la posta in palio, ficcando addirittura il naso avanti con due triple di Iardella. Il merito di Langhe Roero è quello di scomporsi e di continuare a crederci, in attesa che Danna peschi Cravero pronto, e glaciale, sul perimetro. Per la Pielle una lezione, ma al tempo stesso un’iniezione di fiducia in termini di compattezza di squadra e voglia di lottare su ogni pallone.

