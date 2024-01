Home

16 Gennaio 2024

Basket Divisione Regionale 1: Libertas Liburnia battuta a Grosseto

Livorno 16 gennaio 2024 – Basket Divisione Regionale 1: Libertas Liburnia battuta a Grosseto

Il girone di andata si chiude con una sconfitta. Sul campo della Gea Grosseto, nel primo impegno del 2024, alla Libertas Liburnia non è bastata una prova generosa.

Non è bastato il rientro in gialloblù di Riccardo Bellavista (per lui 16 punti). La difesa accorta evidenziata dall’11’ al 40’ (appena 39 i punti incassati negli ultimi 30’, cioè nell’arco del secondo, terzo ed ultimo quarto) non è stata sufficiente per cogliere il primo successo esterno della stagione.

I ragazzi di Ferretti, sul non facile terreno dei maremmani, hanno ceduto 70-65. Fatale, a conti fatti, un brutto avvio. Nei primi 10 minuti labronici incapaci di arginare l’attacco avversario: in chiusura di primo tempino grossetani in vantaggio 31-20.

Il canovaccio poi muta di colpo. Nel secondo segmento, i locali segnano con il contagocce e gli ospiti rosicchiano il ritardo: 39-37 a metà incontro e match apertissimo.

I livornesi non trovano il giusto feeling con il canestro avversario nel terzo quarto, nel quale alla Gea sono sufficienti 19 punti segnati per scavare un buon solco (58-47 al 30’).

La Libertas Liburnia non si arrende e nell’ultimo quarto mette pressione agli antagonisti, acciuffa la parità ma, nei secondi conclusivi incassa il mini break fatale. Finisce 70-65. Importante, nell’economia della stagione, la gara di sabato prossimo, alle 18:15 (prima di ritorno) a Calcinaia.

Il tabellino della Libertas Liburnia a Grosseto:

Pardini, Busoni 8, Lorenzini 2, Mori 11, Baroni 2, Apolloni 1, Spinelli 18, Stolfi 4, Mannucci, Bellavista 16, Pistolesi, Gamba 3. All.: Ferretti, ass.: Martella.

