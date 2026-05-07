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Basket divisione Regionale 2: la Libertas Liburnia perde gara-2, la serie con Ghezzano va alla bella

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7 Maggio 2026

Basket divisione Regionale 2: la Libertas Liburnia perde gara-2, la serie con Ghezzano va alla bella

Livorno 7 maggio 2026 Basket divisione Regionale 2: la Libertas Liburnia perde gara-2, la serie con Ghezzano va alla bella

Si deciderà alla bella, domenica 10 maggio al PalaBastia (palla a due alle 18:30), la serie valida per i quarti di finale playoff della Divisione Regionale 2, girone D, tra la Libertas Liburnia Livorno e la Gmv Ghezzano, formazioni che hanno chiuso rispettivamente al secondo e al settimo posto la regular season. I labronici si sono imposti domenica scorsa 80-64, in casa (al PalaBastia appunto), i pisani hanno pareggiato la serie con l’affermazione colta, 65-58, in gara-2, tra le mura amiche, questo mercoledì. A Ghezzano, primo quarto in sostanziale equilibrio (18-16 al 10’). Poi i locali provano l’allungo: ospiti sotto 37-28 all’intervallo lungo. La Gmv tocca nel terzo quarto anche il +14. La Libertas Liburnia non molla, rosicchia il ritardo (52-45 al 30’) e si porta persino al -3, con palla in mano. Nel finale, i biancoverdi amministrano il piccolo e prezioso margine. Complimenti alla squadra padrona di casa, che ha giocato con grande energia, ma complimenti anche ai gialloblù che pur privi di Bertolini e Stolfi (e con Mannucci, infortunato, a referto ad onor di firma), pur con Venditti e Botteghi alle prese con problemi di falli e pur poco precisi ai liberi, hanno dato filo da torcere agli avversari. Si volta subito pagina: domenica gli ultimi, decisivi, 40 minuti di un appassionante braccio di ferro.

GMV GHEZZANO – LIBERTAS LIBURNIA 65-58

LIBERTAS LIBURNIA LIVORNO: Busoni 10, Botteghi 9, Baccelli 4, Pistolesi 3, Venditti 6, Volpi 12, Canigiani 7, Fiocchi 7, Mirabelli, Mannucci ne. All.: Caverni.