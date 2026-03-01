Home

Basket, domani Italia-Gran Bretagna: PalaModigliani sold-out

Basket

1 Marzo 2026

Faraoni (FIP): "Livorno ama la Nazionale e la sosterrà"

Livorno, 1 marzo 2026 –

E’ tutto pronto al PalaModigliani per il match tra Italia e Gran Bretagna. In una struttura già sold-out i ragazzi di Luca Banchi, guidati dal capitano Amedeo Tessitori sfideranno la squadra inglese allenata da Marc Steutel. Il precedente incontro di venerdì scorso a Newcastle aveva visto l’Italia vincere nettamente 93 a 57.

La partita fa parte del girone di qualificazione FIBA al prossimo mondiale. Un girone, come spiegato da Coach Banchi, tutt’altro che semplice: metà delle partite finora giocate sono terminate con scarti brevissimi. La Gran Bretagna si presenterà in campo infatti con un roster modificato e tanta voglia di riscatto.

Partita a parte, la seconda della nazionale qui in città in tre anni, sarà comunque una festa del basket. “Livorno è una certezza – ha detto il sindaco Salvetti citando proprio una intervista al presidente FIP Petrucci. Quest’ultimo, presente all’incontro con la stampa, ha confermato e aggiunto che dopo Bologna e Milano, Livorno è veramente una delle basket city italiane.

La Nazionale è a Livorno da giorni e molto attiva sui social. Da oggi al 3 marzo, sotto la guida di Luigi Datome, si alleneranno qui anche i ragazzi della Nazionale Under 18.

A fare gli onori di casa c’era anche il presidente di Fip Toscana Massimo Faraoni, che ha ricordato l’amore della città per la Nazionale e ha ringraziato il sindaco per aver messo a disposizione il PalaModigliani.

La palla è quindi in mano al capitano Amedeo Tessitori: “Lunedì sarà una partita diversa rispetto a quella di Newcastle, dobbiamo rimettere in campo tutto quello che abbiamo”.

Per i fortunati che hanno trovato in tempo il biglietto, l’appuntamento è all’orario (qui inusuale) delle 19.30 di domani. Per tutti gli altri il match sarà trasmesso in diretta da SkySport e da Dazn.