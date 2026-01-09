Home

Basket e beneficenza, la Befana vola a canestro alle Fonti del Corallo e raccoglie 1.000 euro

9 Gennaio 2026

“Befana 2026 a…canestro!”: sport, musica e solidarietà protagonisti a Fonti del Corallo

Una Befana diversa dal solito, sportiva, sorridente e solidale. È quella che martedì pomeriggio ha animato il centro commerciale Fonti del Corallo con l’evento “Befana 2026 a…canestro!”, trasformando le hall del primo e del secondo piano in una vera e propria festa del basket livornese.

In una città come Livorno, dove la pallacanestro rappresenta una passione diffusa e identitaria, la Befana non poteva che presentarsi in versione “a canestro”. Protagonisti dell’evento sono stati gli atleti dei “Leoni Amaranto” dell’U.S. Livorno Basket, la più antica realtà cestistica livornese ancora in attività, che insieme a bambini, ragazzi e appassionati hanno dato vita a sfide, giochi e percorsi a suon di tiri a canestro.

Per l’occasione sono stati allestiti due canestri e tracciati percorsi speciali, sotto lo sguardo attento e divertito della Befana-Miss e delle sue aiutanti, che hanno accompagnato e incoraggiato i partecipanti di tutte le età. Un pomeriggio all’insegna del gioco e della condivisione, arricchito dalla musica di Nike dj, dall’intrattenimento del vulcanico Alby, dall’animazione di Bianca e dalle coreografie delle Lady Single Dance della Dance Master Young.

L’evento, fortemente voluto dalla direzione di Fonti del Corallo e promosso da Acli Livorno e Cronosax Asd U.S. Acli Spettacolo & Sport, ha saputo coniugare divertimento e impegno sociale. Accanto alla festa sportiva, infatti, non sono mancati momenti di riflessione e solidarietà grazie alla presenza delle associazioni aderenti al progetto “In Cammino con Noi”: AIPD (Associazione Italiana Persone Down), Autismo Livorno e Volare Senz’Ali, realtà del territorio impegnate quotidianamente nella tutela di bambini, ragazzi e adulti con gravi disabilità.

Al termine dell’iniziativa, la direzione del centro commerciale ha consegnato alle associazioni un contributo di 500 euro a sostegno delle loro attività. A questa somma si è aggiunto un ulteriore bonifico di 500 euro da parte dei Leoni Amaranto – U.S. Livorno Basket, rappresentati da Andrea Falleni, portando il totale della raccolta solidale a 1.000 euro, come già avvenuto nelle due precedenti edizioni dell’evento.

“Befana 2026 a…canestro!” si è così confermata un appuntamento di successo: un pomeriggio capace di coinvolgere generazioni diverse attraverso lo sport, la musica e lo spettacolo, lasciando spazio anche a un messaggio forte di solidarietà. Per un giorno, la Befana ha volato con la sua scopa tra i canestri del basket livornese e il mondo del volontariato, ricordando a tutti il valore dell’inclusione e dell’aiuto reciproco.

