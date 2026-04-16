Home

Sport

Basket

Basket: ecco il nuovo assetto societario della Libertas

Basket

16 Aprile 2026

Basket: ecco il nuovo assetto societario della Libertas

Livorno 16 aprile 2026 Basket: ecco il nuovo assetto societario della Libertas

La Libertas Livorno 1947 comunica che questa mattina presso lo studio notarile del Dott. Gianluca Grosso, in Livorno, si è riunita l’Assemblea dei Soci del Club. Il Presidente Marco Benvenuti è stato rappresentato per delega dall’Avvocato Ivan Rigatti dello studio ‘Tonucci & Partners’. Al termine dell’Assemblea è stata formalizzata la definizione del nuovo assetto della Società. La quota di maggioranza è stata acquisita dalla società ‘Benvenuti LLC’. Il socio di minoranza è stato individuato in Fondazione Libertas 1947. Contestualmente Fondazione Libertas ha ceduto a Libertas Livorno 1947 il 100% dell’Academy (il settore giovanile del Club) e la licenza per l’utilizzo dei loghi ufficiali.

Il nuovo CDA di Libertas adesso risulta essere composto da Marco Benvenuti con la carica di Presidente, dall’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci e dal Consigliere di Amministrazione Gianfranco Morelli in rappresentanza di Fondazione Libertas.

La Libertas Livorno 1947 esprime sincera e profonda gratitudine a tutti i Consiglieri di Amministrazione che fino ad oggi si sono prodigati per dare continuità all’attività della Società: Eugenio Fiore, Armando Balsano, Luca Colò – che nel frattempo ha assunto la carica di Presidente di Fondazione Libertas – Gianfranco Morelli che di Fondazione è Vicepresidente.

La Libertas Livorno 1947 ringrazia anche il Dottor Luigi Pappalardo, commercialista del Club, per l’ottimo lavoro svolto in preparazione di questo importante appuntamento.

Con e da oggi, si apre quindi un nuovo capitolo della prestigiosa storia della Libertas Livorno 1947. Nei prossimi giorni il Presidente Marco Benvenuti illustrerà – in un apposito comunicato ufficiale – programmi e scenario futuro del Club.