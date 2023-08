Home

Sport

Basket

Basket, ecco il title sponsor della Pielle Livorno

Basket

16 Agosto 2023

Basket, ecco il title sponsor della Pielle Livorno

Livorno, 16 agosto 2023

La PIELLE LIVORNO comunica il proprio title sponsor per la stagione sportiva 2023/2024. Si tratta del prestigiosissimo marchio Caffè Toscano, azienda che fa capo al vice presidente Riccardo Grillo e in costante espansione in ambito internazionale.

Si chiamava Caffè Stefanini, la torrefazione artigianale di nonno Bruno. E dal 1951 al 1990 ha prodotto con amore ottime miscele e le ha distribuite, sia a livello locale che nazionale, garantendo consegne di caffè fresco appena torrefatto. Tutta l’esperienza, la conoscenza e la cura nella lavorazione del caffè, maturate in questi 50 anni, hanno rappresentato la naturale eredità che il nipote, Riccardo Grillo, ha raccolto e trasfuso nella sua nuova azienda aperta nel 2000.

Riavviare la storia di famiglia è stato il sogno di un giovane imprenditore che nel 2003 ha intuito le potenzialità del settore delle cialde e capsule per distributori automatici e “macchine familiari”, investendo coraggiosamente in questo particolare canale di distribuzione.

I numeri di crescita nei successivi 10 anni hanno confermato la validità della scelta e incoraggiato nuove espansioni. E in particolare gli ultimi hanno segnato poi una vera e propria rivoluzione: la creazione del proprio brand Caffè Toscano, lo spostamento nella nuova sede di 3. 000 mq, il passaggio dai sistemi chiusi al mercato aperto e a tutti i compatibili.

Attenzione al continuo rinnovamento, rispetto maniacale per la qualità del prodotto e un occhio sempre attento alla percezione del made in Italy nel mondo sono stati la chiave del successo di un’azienda che adesso è pronta ad un ulteriore salto di qualità nel segno della green economy e del riciclo dei materiali esausti.

Queste le parole del presidente, Francesco Farneti :

“Come in tutte le migliori storie, anche in quella della Pielle non poteva mancare un sogno e così, con immensa soddisfazione, possiamo vantarci che per la prossima stagione a dare il nome alla prima squadra, e ad esserne quindi il title sponsor, sarà un’azienda livornese: la Caffè Toscano, guidata da un imprenditore livornese, Riccardo Grillo.

Un successo per tutti, per la città, per l’azienda, per la Pielle e soprattutto per un imprenditore che continua a dimostrare visione e capacità, caratteristica che in queste ultime settimane ha coinvolto anche tanti altri imprenditori cittadini.

Ci tengo a ringraziarli tutti coloro che hanno ascoltato, creduto e investito nel progetto Pielle, per il quale avranno la certa soddisfazione di averci provato dimostrando che la storia che fanno i costruttori di sogni è molto diversa dalla piatta vita di chi si astiene, con l’unica, ma immensa, ricompensa del popolo piellino.

Da oggi la Pielle Livorno è sempre più acronimo di Passione Livornese!”.

Entusiasta anche Riccardo Grillo :

“Siamo la prima azienda livornese, dopo tanto tempo, che investirà in un’eccellenza sportiva della nostra città in maniera davvero importante e in qualità di title sponsor; la Pielle è da sempre parte della mia vita, questa straordinaria maglia l’ho indossata da ragazzo nel settore giovanile con emozione e orgoglio, l’ho tifata al palazzetto e da qualche anno ho sentito il dovere di sostenerla nel suo percorso di rinascita.

D’ora in avanti lo farò con ancora più convinzione e risorse, assieme a un gruppo dirigenziale che ha mostrato forza, compattezza e unità d’intenti.

Ci aspetta una stagione ben più difficile di quella dello scorso anno, ma del resto su 64 partecipanti sono rimaste le migliori 36.

In tal senso, sono convinto che grazie al lavoro di tutti, e in particolare del dg Petronio e di coach Cardani sul mercato, abbiamo allestito un ottimo roster che ci farà divertire”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin