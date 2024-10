Home

30 Ottobre 2024

Basket femminile, 30 minuti di vera Pielle piega San Giovanni Valdarno

Dieci minuti in sordina e 30 da vera Pielle: la TOSCANA LEGNO espugna il Pala Galli di San Giovanni Valdarno per 50-60 e bissa la vittoria ottenuta sabato scorso al cospetto della Pall. Femminile Prato.

Avvio da un incubo per le ragazze di coach Luca Castiglione, sotto di 9 lunghezze al 10’ (21-12) a causa di una manovra confusionaria e di una difesa troppo molle; la musica cambia nella seconda frazione, la Pielle torna sul parquet con tutt’altro piglio e da una buona intensità nascono attacchi efficaci (36-32 alla pausa lunga). Sorpasso nel cuore della ripresa, allungo all’alba di una quarta e decisiva frazione che Cecchi e compagne dominato dall’inizio alla fine. Bella notizia le 10 elementi a referto con almeno 1 punto realizzato. Prossimo impegno, sabato 2 novembre al Pala Cecioni vs. Terni.

CMB Valdarno-Toscana Legno Pielle Livorno: 50-60

TOSCANA LEGNO: Nottolini 5, Castiglione M. 3, Cecchi 9, Zorzi 2, Donadio 6, Castiglione V. 1, Benedetti 10, Collodi 11, Cecconi 13. All. Castiglione L.

Parziali: 21-12, 36-32, 43-45, 50-60

Arbitri: Fambrini e Massei