Home

Sport

Basket

Basket femminile A2: A La Spezia una brutta prestazione da dimenticare per il Jolly Acli

Basket

28 Ottobre 2024

Basket femminile A2: A La Spezia una brutta prestazione da dimenticare per il Jolly Acli

Livorno 28 ottobre 2024 Basket femminile A2: A La Spezia una brutta prestazione da dimenticare per il Jolly Acli

Un brutto Jolly compie un viaggio a vuoto in terra ligure, lasciando campo libero alle velleità di una Cestistica Spezzina, più tonica e decisa a portare a casa il risultato. Nonostante la partenza discreta, col primo quarto chiuso con sei punti di vantaggio (15-9), la squadra di Walter Angiolini non riesce mai a sviluppare il proprio gioco, manca nell’atteggiamento, soffre in entrambe le parti del campo, specialmente in attacco, sbagliando anche gli appoggi più semplici (16/56 al tiro nel computo finale). L’infortunio alla mano di Miccio, l’unica in “palla” finché è stata in gioco, condiziona ulteriormente una serata più grigia che mai. Nonostante tutto, le rosablu, avrebbero anche l’occasione per rientrare sul finale, passando nell’ultimo tempino dal meno 12 (42-30) al meno 4 (44-40) con un canestro di Ceccarini. Ma, ancora una volta, errori e disattenzione risultano fatali. Finale 51-42.

Le parole di Walter Angiolini:

«Abbiamo fatto un passo indietro. Partita brutta, approcciata male, che è diventata più complicata per il fatto di aver perso Miccio nel secondo quarto e per una questione di falli che ha visto Wojtala già compromessa nel primo quarto con tre falli a carico. Ma in generale non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. La Cestistica Spezzina ha avuto più voglia di vincere: e questo possiamo accettarlo. Possiamo accettare di perdere partite dove siamo carenti fisicamente o tecnicamente o perché abbiamo la serata storta. Ma non possiamo essere perdenti dal punto di vista del desiderio. Forse per la prima volta siamo stati deludenti da questo punto di vista. Voglio sperare e credere che sia stato un caso. Per cui dobbiamo solo resettare e guardare avanti».

Il tabellino: Wojtala 6, Visone 2, Ceccarini 5, Preziosi, Georgieva 10, Orsini 2, Miccio 10, Botteghi, Sayed Tawfik, Okodugha 2, Evangelista, Arecco 5.

Basket femminile A2: A La Spezia una brutta prestazione da dimenticare per il Jolly Acli