Home

Sport

Basket

Basket femminile, alla Pielle arrivano Lavinia Cibeca e Vittoria Farnesi

Basket

8 Agosto 2022

Basket femminile, alla Pielle arrivano Lavinia Cibeca e Vittoria Farnesi

Livorno, 8 agosto

La PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2022/2023, co:

Lavinia Cibeca e Vittoria Farnesi,

rispettivamente playmaker e ala classe 2003 e 200, lo scorso anno in A2 con la maglia della Nico Basket Femminile.

Native di Ghezzano, entrambe in età giovanile si sono trasferite a Lucca per completare il percorso di settore giovanile e debuttare, in Serie A, con la prestigiosa canotta Spring.

La passata stagione, in virtù dell’accordo tra Lucca e Nico Basket, Lavinia e Vittoria hanno giocato in doppio tesseramento il campionato Under 19 e quello di Serie A2.

Entrambe hanno fatto parte della rappresentativa Toscana al Trofeo delle Regioni, Vittoria agli ordini di coach Luca Castiglione che ritroverà alla Pielle.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin