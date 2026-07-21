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Basket femminile, alle Ladies arriva Natali

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21 Luglio 2026

Basket femminile, alle Ladies arriva Natali

Livorno 21 luglio 2026

Ladies Libertas Livorno annuncia l’ingaggio per la stagione 2026/27 dell’esterna Giulia Natali.

Natali, ferrarese classe 2002, è cresciuta cestisticamente a Vigarano, società che l’ha formata e lanciata nel basket che conta, permettendole di esordire giovanissima in Serie A1. Dopo gli anni trascorsi con il club emiliano, ha proseguito il proprio percorso indossando le maglie di Venezia, Lucca, Roma, Sassari e, nell’ultima stagione, Broni.

Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito con continuità la maglia azzurra, facendo parte di tutte le nazionali giovanili dall’Under 15 fino all’Under 20 e conquistando diverse medaglie europee.

«La mia priorità dopo l’anno complicato da cui vengo era sicuramente cercare un ambiente sereno e pieno di entusiasmo in cui poter lavorare con il sorriso ed avere un riscatto personale – dice-. Credo che posto più giusto di questo non esista. In più è una società ambiziosa che al suo primo anno in A1 vuole giocarsi le carte a disposizione senza paura. Sono veramente grata della fiducia che il club e l’allenatore mi hanno dato con la proposta di venire a giocare in questa squadra. E ora sta a me ripagarla»