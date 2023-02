Home

Basket femminile, ancora una bella vittoria per la Pielle

6 Febbraio 2023

Basket femminile, ancora una bella vittoria per la Pielle

Livorno, 6 febbraio 2022

Con qualità, tenacia e applicazione la UNICUSANO PIELLE LIVORNO mantiene il passo della capolista Jolly Acli ed espugna il parquet del Basket Femminile Pontedera (59-69, Serie B femminile): per le ragazze di coach Luca Castiglione l’ennesima prestazione spalmata sull’intero arco dei 40 minuti e con tutte le ragazze protagonista, ognuna in un diverso momento della partita (in 9 a referto).

Prima fetta di gara in sostanziale equilibrio (29-35 all’intervallo lungo), poi l’allungo nel cuore del terzo periodo (36-53 al 30’). Prossimo impegno, ancora esterno, sul campo del Costone Siena.

Basket Femminile Pontedera-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 59-69

UNICUSANO: Maffei 6, Caverni, Nottolini 8, Zorzi 7, Puccini 9, Cecchi 11, Castiglione V. 9, Castiglione M. 6, Cecconi 10, Farnesi 3. All. Castiglione.

Arbitri: Barone e Profeti

Parziali: 14-17, 29-35, 36-53, 59-69

